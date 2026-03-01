МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Иранские ПВО сбили американский беспилотник MQ9

Соединенные Штаты часто применяли его в своих ближневосточных операциях.
Тимур Юсупов 01-03-2026 12:32
© Фото: U.S. Air Force, Keystone Press Agency, Global Look Press

Иранские ПВО сбили беспилотник США MQ-9. Об этом сообщило местное информагентство Tansim.

По имеющейся информации, дрон был уничтожен силами противовоздушной обороны Корпуса стражей исламской революции.

«Бойцы ПВО КСИР с использованием новейших средств противовоздушной обороны сбили новейший беспилотник MQ-9 террористической армии США на юге страны», - пишет издание со ссылкой на пресс-службу КСИР.

Беспилотный летательный аппарат General Atomics MQ-9 Reaper может нести на борту различные виды вооружения, включая управляемую лазером бомбу GBU-12 Paveway II , ракеты класса «воздух-земля» AGM-114 Hellfire II , ракету AIM-9 Sidewinder и управляемую бомбу GBU-38 Joint Direct Attack Munition. США применяли подобные дроны во время войн в Афганистане и Ираке, а также множестве других конфликтов.

Ранее сообщалось, что американская военная база в иракском городе Эрбиле подверглась атаке со стороны проиранской группировки. По имеющейся информации, над территорией базы ВВС США были видны клубы дыма.

#в стране и мире #пво #Иран #дроны #ксир #MQ-9 Reaper #арабо-израильский конфликт #беспилотник сша
