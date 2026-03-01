ВС РФ поразили объекты энергетики, снабжавшие украинский ВПК

Российская армия поразила объекты энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В заявлении российского оборонного ведомства также говорится, что ВС РФ нанесли удар по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144-х районах. Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией российских вооруженных сил.

Кроме того средства ПВО сбили девять управляемых авиабомб, четыре реактивных снаряда HIMARS и 220 беспилотников, добавили в ведомстве.

Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении Нескучного в Харьковской области и населенного пункта Горькое в Запорожской области. Их взяли под контроль военнослужащие группировок войск «Север» и «Восток» соответственно.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.