В Иране «поблагодарили» командование США за координаты позиций HIMARS

Аракчи подчеркнул, что жалобы не должны поступать при уничтожении этих систем.
Глеб Владовский 10-03-2026 08:14
© Фото: U.S. Marines, Keystone Press Agency, Globallookpress

МИД Ирана «выразил благодарность» командованию США за признание об использовании систем РСЗО HIMARS с территорий ближневосточных стран. Такое заявление сделал глава ведомства Аббас Аракчи.

«Спасибо CENTCOM (командование США. - Прим. ред.) за признание того, что вы используете территорию наших соседей для развертывания систем HIMARS против нашего народа», - написал он в соцсетях.

Дипломат также подчеркнул, что «никто не должен жаловаться», если Тегеран уничтожит находящиеся в соседних странах эти оружейные системы.

Ранее газета The New York Times заявила, что первая неделя американо-израильской военной операции против Ирана обошлась казне США примерно в $6 млрд. Представители американского военного ведомства отчитались перед конгрессом и не исключили, что в скором времени обратятся за дополнительным финансированием.

#в стране и мире #сша #Иран #HIMARS #Аббас Аракчи
