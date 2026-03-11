МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МИД: удары ВСУ по Брянску не случайно совпали с сигналами о мире от США

По мнению ведомства, киевский режим не мог не слышать риторики Вашингтона о «переломном моменте» в переговорах.
Тимур Юсупов 11-03-2026 18:33
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Одновременность удара киевского режима по Брянску и заявлений США о надеждах на мирное урегулирование конфликта России и Украины не может быть вызвана простым совпадением. Об этом пишет RT со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Как отметили в ведомстве, атака по мирным российским гражданам произошла буквально сразу же после того, как Вашингтон подал сигналы о своей готовности к диалогу. По мнению МИД, таким образом Киев намеренно провоцирует Москву на ответные меры.

«Неслучайно и совпадение по времени этой атаки с сигналами из Вашингтона, в которых выражается надежда на то, что в переговорах по украинскому урегулированию "наступил переломный момент", а достижение мира вполне реально», - считают в ведомстве.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что постпредство РФ при ООН донесет информацию до Секретариата организации о ракетном ударе киевского режима по Брянску. Спикер подчеркнула, что Организация Объединенных Наций не может не видеть последствий этой атаки.

