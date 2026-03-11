МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Ми-28НМ ударил ракетами по опорнику ВСУ в зоне спецоперации

После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.
11-03-2026 18:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы экипажа ударного вертолета Ми-28НМ, который нанес ракетный удар по опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Перед вылетом экипаж получил координаты расположения личного состава и укреплений противника. Полет выполнялся на малой высоте с огибанием рельефа местности и в режиме радиомолчания.

Выйдя на цель, вертолет нанес удар авиационными ракетами по разведанным координатам опорного пункта. После атаки экипаж выполнил противоракетный маневр, применил тепловые ловушки и средства радиоэлектронной борьбы для защиты от FPV-дронов.

Командир экипажа Евгений отметил, что подобные вылеты выполняются регулярно для поддержки продвижения российских сухопутных подразделений. После выполнения задачи вертолет благополучно вернулся на площадку вылета.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#вкс россии #Ми-28НМ #спецоперация #армейская авиация #группировка «Центр»
