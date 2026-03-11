Путин назвал блестящим выступление лыжника Голубкова на Паралимпиаде

Президент России Владимир Путин назвал блестящим выступление отечественного лыжника Ивана Голубкова на Паралимпийских играх в Италии. Официальное поздравление атлета от главы государства было опубликовано на сайте Кремля.

В послании, адресованном спортсмену, российский лидер подчеркнул мастерство и твердый характер, которые Голубков продемонстрировал всему миру.

«Благодаря неустанному труду, вере в собственные силы и преданности любимому делу Вы блестяще выступили на самых главных соревнованиях паралимпийцев», - заявил президент.

По словам Путина, золотая медаль принадлежит лыжнику по праву. Отдельную признательность глава государства выразил наставникам и тренерам Ивана, которые помогли ему добиться таких значительных успехов.

Ранее в беседе со «Звездой» тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова высказала мнение, что Голубков показал себя как сильнейший участник Паралимпиады-2026.