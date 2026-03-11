МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Тренер заявила, что Голубков показал себя на Паралимпиаде как сильнейший

По словам Громовой, конкуренция на соревнованиях была сильной.
Глеб Владовский 11-03-2026 13:26
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Завоевавший на Паралимпиаде в Италии третью золотую медаль для российской сборной лыжник Иван Голубков показал себя как сильнейший участник. Такое заявление сделала «Звезде» старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова.

«Ваня показал себя как настоящий мужчина... Собрался... и показал, что он сильнейший. Я им горжусь», - добавила она.

По словам тренера, конкуренция на соревнованиях была сильной. Благодаря ей рождаются результаты.

Ранее сообщалось, что Голубков принес третью золотую медаль в копилку сборной России. Спортсмен выступал в классе LW11.5 (поражение нижних конечностей и туловища), преодолев дистанцию в 10 км за 24 минуты 5,8 секунды.

