Метеоролог: в Москве в ближайшие дни ожидается новый температурный рекорд

Метеоролог Александр Шувалов рассказал о приближающемся температурном рекорде, который будет наблюдаться в Москве уже в ближайшие дни. В беседе со «Звездой» специалист отметил, что температура в российской столице может подняться до +12...+14 градусов.

По словам эксперта, настоящая весна может прийти в Москву уже в четверг, 12 марта.

«Есть подобная вероятность на 11-е и 12-е числа. А под наибольшей угрозой находится рекорд 15 марта, когда в Москве максимальная температура была всего лишь 9,8 градуса. В данном случае можно ожидать, что этот рекорд будет побит. Может быть, даже будет серия рекордов», - заявил Шувалов.

Тем не менее метеоролог отметил, что пока речь идет только о суточных рекордах. Стать самым теплым мартом в истории текущему месяцу пока что не грозит.

