Синоптик рассказала, сколько продлится апрельское тепло в Москве

В Москве на этой неделе установилась апрельская температура, а 10 марта стал самым теплым днем с начала года, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина .

«Это самый теплый день с начала года. До абсолютного рекорда для 10 марта - почти +14 °C в 2014-м - мы не дотянули, но +9 °C - это все равно очень тепло», - сказала Людмила Паршина в беседе с aif.ru.

Синоптик добавила, что температура выше нормы на 5-6 градусов, а по ощущениям погода будет соответствовать началу апреля.

«По ощущениям - как в начале апреля», - подчеркнула Паршина.

Она отметила, что процесс таяния снега идет интенсивно круглосуточно, в том числе ночью, за счет сублимации - испарения льда без перехода в жидкую фазу.

В среду,11 марта, воздух в Москве прогреется до +9...+11 °C, по области - до +7...+12 °C. Абсолютный рекорд для этой даты составляет +13 °C в 2015 году. 12 марта возможен новый рекорд - выше +11 °C. Теплая погода сохранится минимум до 15 марта благодаря влиянию атлантического циклона и антициклона.