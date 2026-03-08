МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Посол РФ: не все немецкое общество поддерживает помощь Киеву

Рядовые граждане Германии сомневаются в необходимости помощи Киеву в ущерб собственному социальному благополучию и национальной экономике, отметил дипломат.
Игнат Далакян 11-03-2026 16:19
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Помощь Украине со стороны руководства Германии определена в качестве основного внешнеполитического приоритета, однако не все немецкое общество это поддерживает. Об этом рассказал в эфире программы «Между тем» чрезвычайный и полномочный посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

«Рядовой немец чувствует на себе последствия изъятия средств из того социально-экономического оборота, к которым немецкий бюргер, гражданин с улицы, привык. Теперь он вынужден испытывать определенные проблемы, в том числе и в отношении помощи украинским беженцам, которых здесь находится, по грубым оценкам, 1 миллион 300 тысяч и которые пользуются известными социальными благами, пособиями и прочими выплатами, которые идут из бюджета и источников, которые могли бы быть направлены на обустройство собственного государства», - сказал дипломат.

По его словам, немало немецких политиков и рядовых граждан задаются вопросом, нужно ли дальше оказывать помощь Украине и делать это в таких объемах. Также, как отметил Нечаев, немцы сомневаются в необходимости помощи Киеву в ущерб собственному социальному благополучию, национальной экономике и тотальному разрушению российско-германских отношений, которые до недавнего времени были своего рода эталоном сотрудничества в Европе.

Ранее в Германии заговорили о возобновлении закупок российской нефти. Лидер партии ССВ Сара Вагенкнехт отметила, что экономический разрыв между восточной и западной частями Германии - колоссальный.

Полное интервью смотрите сегодня в программе «Между тем» на телеканале «Звезда» в 22.45.

#Украина #Германия #наш эксклюзив #Немцы #Сергей Нечаев #посол РФ в ФРГ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 