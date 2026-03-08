Помощь Украине со стороны руководства Германии определена в качестве основного внешнеполитического приоритета, однако не все немецкое общество это поддерживает. Об этом рассказал в эфире программы «Между тем» чрезвычайный и полномочный посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

«Рядовой немец чувствует на себе последствия изъятия средств из того социально-экономического оборота, к которым немецкий бюргер, гражданин с улицы, привык. Теперь он вынужден испытывать определенные проблемы, в том числе и в отношении помощи украинским беженцам, которых здесь находится, по грубым оценкам, 1 миллион 300 тысяч и которые пользуются известными социальными благами, пособиями и прочими выплатами, которые идут из бюджета и источников, которые могли бы быть направлены на обустройство собственного государства», - сказал дипломат.

По его словам, немало немецких политиков и рядовых граждан задаются вопросом, нужно ли дальше оказывать помощь Украине и делать это в таких объемах. Также, как отметил Нечаев, немцы сомневаются в необходимости помощи Киеву в ущерб собственному социальному благополучию, национальной экономике и тотальному разрушению российско-германских отношений, которые до недавнего времени были своего рода эталоном сотрудничества в Европе.

Ранее в Германии заговорили о возобновлении закупок российской нефти. Лидер партии ССВ Сара Вагенкнехт отметила, что экономический разрыв между восточной и западной частями Германии - колоссальный.

