В Иране подтвердили гибель начальника Генштаба страны Абдулрахима Мусави

Тегеран подтвердил гибель начальника Генштаба ВС Ирана генерал-майора Абдулрахима Мусави. Об этом пишет RT со ссылкой на местное информагентство IRNA.

По имеющейся информации, Мусави был убит в ходе продолжающихся ударов США и Израиля по территории Исламской республики. При жизни он осуществлял руководство вооруженными силами страны.

Помимо главы Генерального штаба, иранские власти также подтвердили гибель командующего Корпусом стражей исламской революции Моххамада Пакпура, секретаря совета обороны Али Шамхани и ряда других высокопоставленных военных.

Ранее в Иране подтвердили гибель верховного лидера исламской республики Али Хаменеи. Отмечается, что Хаменеи погиб на рабочем месте в своей резиденции.