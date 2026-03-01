МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Иране подтвердили гибель начальника Генштаба страны Абдулрахима Мусави

Также стало известно о смерти еще нескольких высокопоставленных военных.
Тимур Юсупов 01-03-2026 11:40
© Фото: Iranian Army Office, Keystone Press Agency, Global Look Press

Тегеран подтвердил гибель начальника Генштаба ВС Ирана генерал-майора Абдулрахима Мусави. Об этом пишет RT со ссылкой на местное информагентство IRNA.

По имеющейся информации, Мусави был убит в ходе продолжающихся ударов США и Израиля по территории Исламской республики. При жизни он осуществлял руководство вооруженными силами страны.

Помимо главы Генерального штаба, иранские власти также подтвердили гибель командующего Корпусом стражей исламской революции Моххамада Пакпура, секретаря совета обороны Али Шамхани и ряда других высокопоставленных военных.

Ранее в Иране подтвердили гибель верховного лидера исламской республики Али Хаменеи. Отмечается, что Хаменеи погиб на рабочем месте в своей резиденции.

#в стране и мире #Иран #гибель #арабо-израильский конфликт #Абдулрахим Мусави #удар сша #ВС Ирана
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российские буксиры. Часть 1
2
Военная приемка. 500-й выпуск
3
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
4
Оружие Египта
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
7
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
8
Военные инженеры Будды
9
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
10
ФСВТС России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 