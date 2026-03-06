МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Ланцет» уничтожил замаскированное орудие ВСУ на правом берегу Днепра

Только на счету одного расчета - 15 уничтоженных различных артиллерийских орудий ВСУ, пять из которых - западного производства.
06-03-2026 16:31
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» из состава группировки войск «Днепр» уничтожил орудие полевой артиллерии Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Во время одного из вылетов операторы воздушной разведки обнаружили работу ствольной артиллерии, скрытой в лесополосе. После подтверждения цели координаты передали на пункт управления, где приняли решение нанести удар барражирующим боеприпасом. Расчет запустил «Ланцет», который точным попаданием уничтожил замаскированную артиллерийскую установку.

Начальник штаба разведывательного дивизиона с позывным Спутник рассказал, что сначала беспилотники определяют район, откуда ведется огонь противника. После этого командование решает, каким средством поражения наносить удар - артиллерией или дронами.

Подготовка к пуску занимает не более 10 минут с момента получения команды. После выполнения задачи расчет оперативно меняет позицию и уходит в тыловой район. На счету этого расчета уже 15 уничтоженных артиллерийских систем ВСУ, пять из которых были западного производства.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #Днепр #орудие #Херсонская область #ланцет
