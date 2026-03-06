Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» из состава группировки войск «Днепр» уничтожил орудие полевой артиллерии Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Во время одного из вылетов операторы воздушной разведки обнаружили работу ствольной артиллерии, скрытой в лесополосе. После подтверждения цели координаты передали на пункт управления, где приняли решение нанести удар барражирующим боеприпасом. Расчет запустил «Ланцет», который точным попаданием уничтожил замаскированную артиллерийскую установку.

Начальник штаба разведывательного дивизиона с позывным Спутник рассказал, что сначала беспилотники определяют район, откуда ведется огонь противника. После этого командование решает, каким средством поражения наносить удар - артиллерией или дронами.

Подготовка к пуску занимает не более 10 минут с момента получения команды. После выполнения задачи расчет оперативно меняет позицию и уходит в тыловой район. На счету этого расчета уже 15 уничтоженных артиллерийских систем ВСУ, пять из которых были западного производства.

