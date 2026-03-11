Путин поблагодарил Алиева за содействие в эвакуации россиян из Ирана

Президент России Владимир Путин поблагодарил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева за содействие в эвакуации граждан РФ из Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Уточняется, что главы государств провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

«Лидеры высказались за скорейшее прекращение боевых действий и урегулирование нынешнего острого конфликта политико-дипломатическими средствами. Затронуты некоторые актуальные аспекты двусторонней повестки дня», - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, Путин и Алиев подтвердили намерения развивать двустороннее сотрудничество в различных сферах.

Напомним, 28 февраля, когда США начали операцию против Ирана, Азербайджан оказал содействие в эвакуации россиян с территории Исламской Республики. А 4 марта появилось сообщение, что 117 граждан РФ, среди которых 54 ребенка, вернулись на родину спецбортом МЧС.