МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин поблагодарил Алиева за содействие в эвакуации россиян из Ирана

Главы государств также высказались о скорейшем окончании конфликта на Ближнем Востоке.
Глеб Владовский 11-03-2026 13:53
© Фото: Kremlin Pool, via Global Look Press

Президент России Владимир Путин поблагодарил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева за содействие в эвакуации граждан РФ из Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Уточняется, что главы государств провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

«Лидеры высказались за скорейшее прекращение боевых действий и урегулирование нынешнего острого конфликта политико-дипломатическими средствами. Затронуты некоторые актуальные аспекты двусторонней повестки дня», - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, Путин и Алиев подтвердили намерения развивать двустороннее сотрудничество в различных сферах.

Напомним, 28 февраля, когда США начали операцию против Ирана, Азербайджан оказал содействие в эвакуации россиян с территории Исламской Республики. А 4 марта появилось сообщение, что 117 граждан РФ, среди которых 54 ребенка, вернулись на родину спецбортом МЧС.

#Иран #Ильхам Алиев #Владимир Путин #эвакуация россиян
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 