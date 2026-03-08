МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лыжница Багиян принесла России второе золото на Паралимпиаде в Италии

Спортсменка преодолела дистанцию за 3 минуты 16,1 секунды, заняв первое место.
Игнат Далакян 10-03-2026 16:03
© Фото: Юрий Кочетков, РИА Новости

Российская лыжница Анастасия Багиян завоевала первое место на Паралимпиаде в Италии. Ее победа принесла второе золото в копилку России после успеха Варвары Ворончихиной в супергиганте.

Спортсменка преодолела дистанцию за 3 минуты 16,1 секунды, заняв первое место в лыжном спринте классическим ходом в категории NS1 для атлетов с нарушением зрения.

Серебряная медаль в активе у немецкой спортсменки Лиони Марии Уолтер, которая отстала на финише на 8,6 секунды. Бронзу завоевала еще одна немка, Линн Казмайер (+9,2 секунды).

Спортсмены из Российской Федерации выступают на Паралимпиаде-2026 в Италии с флагом и гимном. Соревнования будут проходить до 15 марта.

 

#Спорт #Россия #Победа #Лыжи #италия #паралимпиада-2026 #Анастасия Багиян
