Лыжница Багиян принесла России второе золото на Паралимпиаде в Италии

Российская лыжница Анастасия Багиян завоевала первое место на Паралимпиаде в Италии. Ее победа принесла второе золото в копилку России после успеха Варвары Ворончихиной в супергиганте.

Спортсменка преодолела дистанцию за 3 минуты 16,1 секунды, заняв первое место в лыжном спринте классическим ходом в категории NS1 для атлетов с нарушением зрения.

Серебряная медаль в активе у немецкой спортсменки Лиони Марии Уолтер, которая отстала на финише на 8,6 секунды. Бронзу завоевала еще одна немка, Линн Казмайер (+9,2 секунды).

Спортсмены из Российской Федерации выступают на Паралимпиаде-2026 в Италии с флагом и гимном. Соревнования будут проходить до 15 марта.