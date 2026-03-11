МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт назвал условие высвобождения нефтяных резервов стран МЭА

По словам собеседника «Звезды», эта мера должна не допустить превышения цен на нефть на мировом рынке.
Глеб Владовский 11-03-2026 12:47
© Фото: IMAGO, Jochen Ecke, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Предложение Международного энергетического агентства (МЭА) о высвобождении 182 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов может быть одобрено в случае, если ситуация на Ближнем Востоке не стабилизируется. Такое мнение выразил в разговоре со «Звездой» генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

«Стратегические резервы (нефти. - Прим. ред.) создавались на случай, если будет проблема с нехваткой нефти на мировом рынке. Поэтому если в ближайшие дни не возобновится проход танкеров по Ормузскому проливу, то они (страны-члены МЭА. - Прим. ред.) наверняка примут решение», - добавил собеседник телеканала.

По его словам, каких-либо предпосылок для того, чтобы какие-то страны выступили против этой инициативы, нет. Другие члены агентства будут брать этот ресурс при отсутствии реальных альтернатив.

Эксперт также допустил, что эта мера не должна допустить превышения роста цен на нефть выше 150-200 долларов. В то же время нельзя точно предсказать, до какого уровня опустится стоимость на энергоресурс.

«Никто не знает, насколько долго будет эта проблема продолжаться», - заключил Правосудов.

Ранее сообщалось, что МЭА предложило высвободить крупнейший в истории объем нефти из стратегических резервов стран-членов для стабилизации рынка на фоне резкого роста цен.

#нефть #Ормузский пролив #наш эксклюзив #МЭА #стратегические резервы #высвобождение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 