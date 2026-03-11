Эксперт назвал условие высвобождения нефтяных резервов стран МЭА

Предложение Международного энергетического агентства (МЭА) о высвобождении 182 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов может быть одобрено в случае, если ситуация на Ближнем Востоке не стабилизируется. Такое мнение выразил в разговоре со «Звездой» генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

«Стратегические резервы (нефти. - Прим. ред.) создавались на случай, если будет проблема с нехваткой нефти на мировом рынке. Поэтому если в ближайшие дни не возобновится проход танкеров по Ормузскому проливу, то они (страны-члены МЭА. - Прим. ред.) наверняка примут решение», - добавил собеседник телеканала.

По его словам, каких-либо предпосылок для того, чтобы какие-то страны выступили против этой инициативы, нет. Другие члены агентства будут брать этот ресурс при отсутствии реальных альтернатив.

Эксперт также допустил, что эта мера не должна допустить превышения роста цен на нефть выше 150-200 долларов. В то же время нельзя точно предсказать, до какого уровня опустится стоимость на энергоресурс.

«Никто не знает, насколько долго будет эта проблема продолжаться», - заключил Правосудов.

Ранее сообщалось, что МЭА предложило высвободить крупнейший в истории объем нефти из стратегических резервов стран-членов для стабилизации рынка на фоне резкого роста цен.