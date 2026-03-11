МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пленный солдат ВСУ признал, что обучение в Германии оказалось бесполезным

Обстановка на линии боевого соприкосновения сильно отличается от тренировок, подчеркнул пленный.
11-03-2026 11:49
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Пленный военнослужащий ВСУ Александр Иванов рассказал, что подготовка, которую он проходил, в том числе в Германии, практически не пригодилась в реальных боевых условиях. Видео беседы с ним опубликовало Министерство обороны России.

По словам Иванова, после мобилизации он проходил обучение, один из этапов которого состоялся в учебном центре под Берлином. Там украинских военнослужащих учили в основном удерживать позиции, однако на линии боевого соприкосновения эти навыки оказались бесполезными.

«То, чему учили, это все бесполезно. Я не знаю, как я выжил вообще. Ни минуты не было, чтобы дрон не пролетел, у них там трассы прямо, они летают туда-сюда», - сказал пленый.

Иванов также заявил, что его мобилизовали принудительно, когда он шел на работу. В военкомате признали годным к службе, несмотря на перенесенную ранее операцию из-за порока сердца, и под угрозами заставили подписать контракт.

После подготовки он попал в 57-ю отдельную мотопехотную бригаду. Командование поручило подразделению удерживать один из пунктов, заверив, что в боевых действиях им участвовать не придется, поскольку российские силы якобы находятся далеко.

Позже здание, где укрывались украинские военнослужащие уничтожил удар беспилотника. Один из солдат был ликвидирован, остальные перебежали в соседний дом. Когда к позиции приблизились российские военнослужащие и начался бой, Иванов заявил о намерении сдаться и смог выйти к ним.

Ранее другой пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Игорь Сидляк рассказал, что сотрудники территориального центра комплектования задержали его прямо на улице во время прогулки с ребенком.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Германия #спецоперация #пленный #Украинские боевики #Александр Иванов
