FPV-дроны уничтожили системы связи и технику ВСУ на Сумском направлении

Также дроноводы поразили автомобили и пункты временной дислокации личного состава ВСУ.
11-03-2026 10:43
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» поразили элементы систем связи, технику и позиции ВСУ на Сумском направлении. Видео боевой работы опубликовало оборонное ведомство.

В ролике показаны кадры с камер беспилотников, которыми операторы управляли в режиме реального времени, направляя дроны на цели. Среди пораженных объектов - антенны связи, терминалы Starlink, пункт управления БПЛА и пункты временной дислокации личного состава ВСУ.

Также расчеты FPV-дронов уничтожили автомобильную технику противника. Она задействована для перемещения личного состава и снабжения подразделений.

Кроме того, на кадрах зафиксированы воздушные тараны украинских беспилотников. В число уничтоженных БПЛА противника этим способом входят и дроны Autel, которые применялись неприятелем на этом направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #Рубикон #FPV-дроны #Сумское направление
