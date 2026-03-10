МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

FPV-дроны уничтожили HMMWV и другую технику ВСУ в зоне спецоперации

Съемка ведется с камер FPV-дронов. На кадрах Минобороны видны моменты непосредственного подлета к целям перед поражением.
10-03-2026 10:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы операторов FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон». На кадрах, снятых камерами самих беспилотников, показано поражение различной техники ВСУ, включая американский броневик HMMWV.

В ролике видно, как операторы наводят дроны на цели - автомобильную и бронированную технику, элементы системы связи, укрытия и полевые склады боеприпасов. Также показаны удары по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и перехваты беспилотников противника.

Часть кадров демонстрирует поражение техники иностранного производства. Среди целей - бронированный автомобиль типа GYURZA-02, пикапы и военные внедорожники. Некоторые машины скрыты под маскировочными сетками или защитными конструкциями, но операторы дронов выводят FPV прямо на цель.

Кроме техники, на видео зафиксировано уничтожение инфраструктуры - антенн связи, укрытий и полевых объектов. Один из эпизодов показывает удар по патч-антенне, которая используется для управления беспилотниками и передачи сигнала.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Минобороны России #спецоперация #HMMWV #FPV-дроны
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 