FPV-дроны уничтожили HMMWV и другую технику ВСУ в зоне спецоперации

Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы операторов FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон». На кадрах, снятых камерами самих беспилотников, показано поражение различной техники ВСУ, включая американский броневик HMMWV.

В ролике видно, как операторы наводят дроны на цели - автомобильную и бронированную технику, элементы системы связи, укрытия и полевые склады боеприпасов. Также показаны удары по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и перехваты беспилотников противника.

Часть кадров демонстрирует поражение техники иностранного производства. Среди целей - бронированный автомобиль типа GYURZA-02, пикапы и военные внедорожники. Некоторые машины скрыты под маскировочными сетками или защитными конструкциями, но операторы дронов выводят FPV прямо на цель.

Кроме техники, на видео зафиксировано уничтожение инфраструктуры - антенн связи, укрытий и полевых объектов. Один из эпизодов показывает удар по патч-антенне, которая используется для управления беспилотниками и передачи сигнала.

