«Ураган» разнес укрепленные позиции ВСУ в Запорожской области

Удар по целям наносили военнослужащие группировки войск «Восток».
10-03-2026 06:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет РСЗО «Ураган» уничтожил укрепленные позиции украинских боевиков в одном из населенных пунктов Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В одном из населенных пунктов Запорожской области операторы БПЛА группировки войск "Восток" вскрыли район, который противник использовал в городской застройке для размещения подразделений и огневых средств. Позиции ВСУ были оборудованы в домах и хозяйственных постройках», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Отмечается, что после того, как были выявлены координаты цели, их тут же передали расчету «Урагана». По позициям противника был нанесен массированный удар реактивными боеприпасами.

Ранее сообщалось, что ударные дроны «Герань-2» уничтожили огневую позицию РСЗО HIMARS. Расчеты войск беспилотных систем нанесли удар в Харьковской области.

Материалы подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#ВС РФ #РСЗО #запорожская область
