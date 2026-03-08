МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Легендарному советскому композитору Зацепину исполнилось 100 лет

Народный артист РФ написал музыку больше чем к 120 советским кинолентам.
Константин Коковешников Глеб Владовский 10-03-2026 07:47
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Автор музыки более чем к 120 фильмам и главный композитор кинохитов Леонида Гайдая Александр Зацепин отмечает свой 100-летний юбилей. Такие песни, как «Есть только миг», «Остров невезения», «Куда уходит детство», «Разговор со счастьем», еще при жизни обессмертили автора. За упорство, стойкость и творческое долголетие коллеги называют Александра Сергеевича «железным Шуриком».

В преддверии юбилея в небольшой квартире Александра Зацепина не протолкнуться от журналистов. Записать интервью с ним приехали корреспонденты восьми телеканалов. С каждым из них композитор общается отдельно, в перерыве отказываясь даже от глотка воды.

«Не укладывается у меня в голове этот возраст. Никогда в жизни не думал, что буду до 100 лет жить. Мама говорила: "Вот когда будет 70 лет, тогда вот посмотрим. У тебя будет тут болеть, здесь..." Я говорю: "Ну, 70 лет будет, мне и жить будет неинтересно". А оказалось, что интересно и сейчас жить», - говорит Зацепин.

На музыке народного артиста РФ выросла вся страна. Его песни и сегодня сопровождают праздник в каждой российской семье. А год назад в честь Дня России за особые заслуги и многолетнюю деятельность президент РФ Владимир Путин вручил композитору звезду Героя Труда. А музыканты оркестра исполнили одну из самых популярных его мелодий.

«Невозможно представить наш кинематограф, многие любимые фильмы без музыки этого замечательного автора. Его легендарные песни и сегодня звучат современно, их поют люди разных поколений, а маэстро продолжает дарить нам прекрасные мелодии», - сказал глава государства.

Сейчас Зацепин пишет балет, премьера которого должна состояться в конце года в Большом театре, а также ставит новый мюзикл «Иван Васильевич меняет профессию». К трем песням, что он сочинил для этого фильма полвека назад, прибавится 17 новых. 

Зацепин - человек поразительной внутренней свободы. Он привил зрителю любовь к джазу, когда это считалось немодным. После выхода знаменитой статьи Жданова о борьбе с космополитизмом в музыке эстрадный оркестр, где играл Зацепин, распустили, и последние полгода службы в армии он заканчивал на балалайке.

Потом, в поисках уже собственного музыкального языка, композитор пускался в рискованные эксперименты. Так, чтобы худсовет выдал разрешение на прокат фильма «Бриллиантовая рука», композитор пошел на хитрость - ускорил в два раза музыку в сцене рыбалки, которая показалась цензорам слишком затянутой.

«Я очень доволен своей жизнью. Конечно, были ошибки. У кого их не было? Я оптимист, стараюсь это не вспоминать. И потом, это все равно уже не исправишь. То, что было, уже все прошло», - сказал народный артист РФ.

Сегодня в Большом театре в честь маэстро пройдет праздничный концерт «Век Зацепина». Юбиляра поздравят Александра Пахмутова, звезды оперы и эстрады. Сам виновник торжества также готовится сесть за рояль.

#в стране и мире #юбилей #композитор #Александр Зацепин #советское кино
