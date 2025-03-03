Путин присвоил композитору Зацепину звание Героя Труда РФ

Президент Владимир Путин присвоил композитору, народному артисту РФ Александру Зацепину звание Героя Труда Российской Федерации.

Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

«За особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность», - говорится в указе.

Александр Зацепин является автором музыки более чем к 100 фильмам, в 1970-х годах писал для Аллы Пугачевой, сообщает 360.ru.

Исполняли песни Зацепина и другие артисты. Среди них - Валерий Ободзинский, Олег Даль, Андрей Миронов, Иосиф Кобзон и прочие. Всего он написал более 300 песен и романсов.