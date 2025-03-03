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Путин присвоил композитору Зацепину звание Героя Труда РФ

Маэстро Александр Зацепин написал более 300 песен и романсов, среди которых «До свидания, лето», «Любовь одна виновата», «Этот мир придуман не нами» и другие.
Ян Брацкий 2025-03-03 16:21:15
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Президент Владимир Путин присвоил композитору, народному артисту РФ Александру Зацепину звание Героя Труда Российской Федерации.

Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

«За особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность», - говорится в указе.

Александр Зацепин является автором музыки более чем к 100 фильмам, в 1970-х годах писал для Аллы Пугачевой, сообщает 360.ru.

Исполняли песни Зацепина и другие артисты. Среди них - Валерий Ободзинский, Олег Даль, Андрей Миронов, Иосиф Кобзон и прочие. Всего он написал более 300 песен и романсов.

#в стране и мире #Путин #композитор #Президент #герой труда #Зацепин
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