Мирошник: ситуация на Ближнем Востоке влияет на переговоры по Украине

Текущие события на Ближнем Востоке оказывают влияние на возможности Украины и Европы, поэтому возможен прогресс в украинском урегулировании. Такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«То, что происходит на Ближнем Востоке, это и военное влияние, это и содержание Украины, это и финансовые возможности... и реальное положение экономики в той же Европе... Эти все вещи очень сильно заботят всех, кто косвенно или прямо задействован в этом процессе (украинского урегулирования. - Прим. ред.)», - приводит его слова ТАСС.

Дипломат также отметил, что по мере продвижения конфликта на Ближнем Востоке будут появляться и новые причины для изменения подхода в мирных переговорах. А это, в свою очередь, повлияет на итоговый результат.

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в украинском кризисе Европейский союз должен действовать не только как военный сторонник Украины. Такое заявление она сделала на банкете в мэрии Гамбурга перед примерно 400 гостями.