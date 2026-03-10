МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Аракчи: переговоры с США не входят в повестку Моджтаба Хаменеи

Дипломат напомнил о горьком опыте переговоров с американцами.
Дима Иванов 10-03-2026 04:24
© Фото: Iranian Foreign Ministry, Keystone Press Agency, Global Look Press

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что при новом верховном лидере Моджтабе Хаменеи вопрос переговоров с США вряд ли войдет в повестку дня.

«Я не думаю, что вопрос переговоров с американцами или диалога с американцами снова окажется на повестке дня, потому что у нас очень горький опыт общения с американцами», - сказал Аббас Аракчи в интервью PBS NewsHour.

Он отметил, что Иран уже вел переговоры с США в прошлом году и в текущем, но каждый раз сталкивался с атаками в разгар процесса.

«Мы вели переговоры с ними в прошлом году в июне, и они напали на нас посреди переговоров. И в этом году они снова пытались убедить нас, что на этот раз все иначе», - подчеркнул глава МИД.

По словам министра, слишком рано ожидать комментариев от Моджтабы Хаменеи по этой теме, поскольку новый верховный лидер еще не выступал публично.

«Это слишком рано для Моджтабы Хаменеи, чтобы делать какие-либо комментарии по переговорам с США. Мы все ждем его речей и заявлений, которые последуют позже», - пояснил дипломат.

Он добавил, что выбор Моджтабы Хаменеи демонстрирует преемственность и стабильность в Иране. Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп одобрит убийство нового верховного лидера Ирана, если тот не выполнит требования США.

#в стране и мире #Иран #Аббас Аракчи #Моджтаба Хаменеи
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 