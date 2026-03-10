Аракчи: переговоры с США не входят в повестку Моджтаба Хаменеи

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что при новом верховном лидере Моджтабе Хаменеи вопрос переговоров с США вряд ли войдет в повестку дня.

«Я не думаю, что вопрос переговоров с американцами или диалога с американцами снова окажется на повестке дня, потому что у нас очень горький опыт общения с американцами», - сказал Аббас Аракчи в интервью PBS NewsHour.

Он отметил, что Иран уже вел переговоры с США в прошлом году и в текущем, но каждый раз сталкивался с атаками в разгар процесса.

«Мы вели переговоры с ними в прошлом году в июне, и они напали на нас посреди переговоров. И в этом году они снова пытались убедить нас, что на этот раз все иначе», - подчеркнул глава МИД.

По словам министра, слишком рано ожидать комментариев от Моджтабы Хаменеи по этой теме, поскольку новый верховный лидер еще не выступал публично.

«Это слишком рано для Моджтабы Хаменеи, чтобы делать какие-либо комментарии по переговорам с США. Мы все ждем его речей и заявлений, которые последуют позже», - пояснил дипломат.

Он добавил, что выбор Моджтабы Хаменеи демонстрирует преемственность и стабильность в Иране. Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп одобрит убийство нового верховного лидера Ирана, если тот не выполнит требования США.