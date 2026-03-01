МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В ООН осудили удары США и Израиля по Ирану

Гутерриш подчеркнул, что нет альтернативных решений мирному урегулированию конфликтов.
Глеб Владовский 01-03-2026 00:41
© Фото: ТРК «Звезда»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удары США и Израиля по Ирану. Соответствующее заявление он сделал в ходе экстренного созыва Совбеза организации.

«Призываю к деэскалации и к незамедлительному прекращению боевых действий... Начиная с сегодняшнего утра (28 февраля - Прим. ред.), я осуждаю масштабные удары США и Израиля по Ирану», - сказал он.

Гутерриш также подчеркнул, что международный мир и безопасность находятся под угрозой. Кроме того, альтернативных решений мирному урегулированию конфликтов пока не существует.

Ранее в ЦАХАЛ заявили о ликвидации семерых членов правительства Ирана после нанесения серии ударов.

#в стране и мире #ООН #сша #Израиль #Иран #Антониу Гутерриш
