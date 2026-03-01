В ООН осудили удары США и Израиля по Ирану

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удары США и Израиля по Ирану. Соответствующее заявление он сделал в ходе экстренного созыва Совбеза организации.

«Призываю к деэскалации и к незамедлительному прекращению боевых действий... Начиная с сегодняшнего утра (28 февраля - Прим. ред.), я осуждаю масштабные удары США и Израиля по Ирану», - сказал он.

Гутерриш также подчеркнул, что международный мир и безопасность находятся под угрозой. Кроме того, альтернативных решений мирному урегулированию конфликтов пока не существует.

Ранее в ЦАХАЛ заявили о ликвидации семерых членов правительства Ирана после нанесения серии ударов.