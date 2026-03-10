МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Эксперт назвал приложения, где обычно прячутся вирусы

И перечислил признаки заражения устройства.
Дима Иванов 10-03-2026 02:35
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости

Вредоносный код чаще всего скрывается в приложениях, которые выглядят абсолютно безобидно, рассказал Игорь Бедеров.

«Вредоносный код чаще всего скрывается именно в приложениях, которые выглядят абсолютно безобидно: фонарики, программы для очистки памяти, приложения для чтения электронных книг, фитнес-сервисы или простые игры», - объяснил специалист по информационной безопасности в беседе с RT.

Он отметил, что подобная схема называется кликфрод. Вредоносный код встраивается в функционал приложения. В фоновом режиме, в скрытых окнах браузера он начинает открывать рекламные страницы и имитировать активность пользователя, пояснил специалист.

Киберэксперт перечислил признаки заражения устройства. По его словам, к ним относятся необъяснимый перегрев смартфона, ускоренный разряд батареи, снижение производительности, странный и необычно большой расход интернет-трафика, подозрительные разрешения у установленных приложений, появление всплывающей рекламы, незнакомые приложения, а также неизвестные номера в истории звонков или сообщений.

Он добавил, что в некоторых случаях простое удаление приложения не помогает. Сброс устройства к заводским настройкам представляет собой крайнюю, но самую эффективную меру, которая гарантированно удаляет большинство вредоносного ПО. Впрочем, в редких случаях, если вредоносное ПО предустановлено в прошивку устройства и вшито в системный раздел, простой сброс не поможет. В такой ситуации потребуется перепрошивка телефона в сервисном центре.

Ранее россиянам перечислили признаки взлома мессенджера.

#вирусы #Мошенники #вредоносное ПО
