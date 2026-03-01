Россиянам перечислили признаки взлома мессенджера

Мошенники, пытающиеся взломать чужой аккаунт на мессенджере, стараются не оставлять следов, поэтому обнаружить их бывает затруднительно. Как это сделать, рассказал в беседе с RT председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров.

«Обращайте внимание на необычные уведомления. Например, вы получили сообщение о входе в аккаунт с нового устройства, хотя сами сейчас никуда не заходили. Замечаете отправленные сообщения, которых не писали. Или прочитанные диалоги, которые вы точно не открывали», - сказал эксперт.

Кроме того, подозрение должны вызывать случаи получения смс с просьбой ввести код подтверждения, если владелец аккаунта его не запрашивал. Это означает, что злоумышленник штурмует аккаунт прямо сейчас.

По словам Бедерова, паниковать не стоит. В первую очередь нужно завершить все активные сеансы и сообщить о взломе через соответствующую функцию в мессенджере. Также необходимо как можно скорее уведомить о взломе своих близких.

Чтобы избежать подобных ситуаций, нужно установить двухфакторную идентификацию. Также лучше как можно чаще проверять список активных сессий.

Ранее в МВД России предупредили о том, что мошенники под видом работодателей начали рассылать россиянам ПО с вирусами.