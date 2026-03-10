Эксперт: цены на нефть не удержатся только на словах Трампа

Скачки цены на нефть продолжатся, пока президент США Дональд Трамп занимается словесными интервенциями, а участники рынка находятся в неопределенности из-за блокировки Ормузского пролива. Об этом в эфире «Звезды» заявил заместитель генерального директора института национальной энергетики Александр Фролов.

«Мы с вами еще увидим неоднократные взлёты и снижение котировок до тех пор, пока либо не завершится конфликт, либо не начнет проявляться физический дефицит», - подчеркнул эксперт.

По его словам, крупные игроки, такие как Саудовская Аравия, ОАЭ уже сократили добычу. Из-за блокировки Ормузского пролива добытая нефть не может покинуть Персидский залив, альтернативные маршруты не позволяют ее вывезти.

«Нефть останется в Персидском заливе и никуда больше не пойдет. Есть обходные маршруты, проложенные через территорию Саудовской Аравии и ОАЭ, но, судя по сокращению добычи, эти маршруты, невозможно использовать на 100%», - считает специалист.

Александр Фролов обратил внимание, что администрация Трампа на словах старается не допустить дефицита - собираются ослабить санкции на российскую нефть, планируют распечатать стратегический резерв в США.

«Это словесные интервенции, не более. Пока не наступила острая фаза дефицита, это будет работать. Трамп выскакивает, что-нибудь говорит - котировки идут вниз. А потом котировки идут вверх, когда вдруг неожиданно все замечают, что в действительности ничего не закончилось», - отметил специалист.

Ранее стало известно, что Ормузский пролив, возможно, заминируют. Глава Белого дома уже пригрозил Ирану военными последствиями в случае сброса мин в Ормузский пролив.