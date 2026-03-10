МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Глава Минэнерго США удалил пост о сопровождении танкера через Ормузский пролив

Американские власти никак не комментировали исчезновение записи.
Тимур Юсупов 10-03-2026 22:11
© Фото: Xinhua, Global Look Press

Глава Министерства энергетики Соединенных Штатов Америки Крис Райт внезапно удалил пост, в котором говорилось об успешном сопровождении нефтяного танкера через Ормузский пролив силами ВМС США. Причины данного действия политика неизвестны.

Несколько часов назад американский чиновник опубликовал в своем официальном аккаунте в соцсети Х запись, в которой указывалось на обеспечение Штатами бесперебойных поставок энергоресурсов через заблокированный пролив на Ближнем Востоке.

«ВМС США успешно провели нефтяной танкер через Ормузский пролив, чтобы обеспечить бесперебойные поставки нефти на мировые рынки», - писал Райт.

Спустя примерно полчаса после публикации, пост внезапно был удален без объяснения причин. Ни сам политик, ни пресс-служба ведомства никак не комментировали данный инцидент.

Ранее в КСИР заявили, что любая арабская или европейская страна, которая выдворит со своей территории послов Израиля и США, на следующий же день получит полное право на свободный проход через заблокированный Ормузский пролив.

#в стране и мире #сша #Ормузский пролив #танкеры #Минэнерго США #нефтяной танкер #соцсеть х #Крис Райт
