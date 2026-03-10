МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, есть погибшие и пострадавшие

Сотрудники экстренных служб проводят работы по локализации и ликвидации последствий атаки.
Тимур Юсупов 10-03-2026 19:06
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, есть погибшие и пострадавшие. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По имеющейся информации, киевский режим атаковал объекты гражданской инфраструктуры, находящиеся около оживленной автомобильной дороги и жилых домов.

«Укронацисты намеренно ударили по мирным жителям.
К сожалению, есть погибшие и раненые», - сообщил глава Брянской области.

Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб. Проводятся работы по локализации и ликвидации последствий удара.

Ранее в Севастополе из-за атаки ВСУ пострадали девять человек, в том числе три ребенка. Кроме того, сильные повреждения получил пятиэтажный многоквартирный дом. 

#Брянская область #ВСУ #Брянск #жертвы среди мирного населения #атаки всу #атака всу #удары всу
