ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, есть погибшие и пострадавшие. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По имеющейся информации, киевский режим атаковал объекты гражданской инфраструктуры, находящиеся около оживленной автомобильной дороги и жилых домов.

«Укронацисты намеренно ударили по мирным жителям.

К сожалению, есть погибшие и раненые», - сообщил глава Брянской области.

Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб. Проводятся работы по локализации и ликвидации последствий удара.

Ранее в Севастополе из-за атаки ВСУ пострадали девять человек, в том числе три ребенка. Кроме того, сильные повреждения получил пятиэтажный многоквартирный дом.