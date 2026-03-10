Forbes: в список богатейших людей мира вошло рекордное количество россиян

В список богатейших бизнесменов мира по мнению Forbes вошли 155 предпринимателей из России, установив новый исторический рекорд по количеству россиян в рейтинге. Как сообщает издание, суммарное состояние богатейших граждан РФ составляет 696 с половиной миллиардов долларов.

По имеющейся информации, лидером списка среди отечественных бизнесменов является основатель «Северстали» Алексей Мордашов, которому принадлежит в общей сложности свыше 37 миллиардов долларов. На втором месте находится президент «Норильского никеля» Владимир Потанин с капиталом в 29,7 миллиардов. Замыкает же тройку лидеров бизнесмен Вагит Алекперов, которому принадлежит компания «Лукойл» - его состояние составило 29,5 миллиардов долларов.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом, количество отечественных предпринимателей в списке богатейших людей мира выросло на девять человек. Причиной этому называют ослабление доллара и укрепление российской национальной валюты.

Ранее сообщалось, что богатейшим человеком в мире стал американский бизнесмен и бывший глава департамента эффективности правительства США Илон Маск. Его состояние превысило 800 миллиардов долларов.