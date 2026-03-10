МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

КСИР заявил о выходе «на новый уровень» в ударах по силам США и Израиля

По имеющейся информации, самой грозной силой Ирана в борьбе с противником являются ракеты «Кадр», «Эмад», «Фаттах» и «Хейбар».
Тимур Юсупов 10-03-2026 18:27
© Фото: Sepahnews, Keystone Press Agency, Global Look Press

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что выводит «на новый уровень» удары по целям США и Израиля. Об этом сообщает RT со ссылкой на иранские СМИ.

«Целенаправленные запуски мощных стратегических ракет вывели поле битвы с американскими и сионистскими агрессорами на новый уровень», - говорится в заявлении.

Согласно имеющейся информации, под «выводом на новый уровень» подразумевается использование против сил противника ракет «Кадр», «Эмад», «Фаттах» и «Хейбар».

Ранее сообщалось, что Иран нанес удары по Израилю и базам США гиперзвуковыми и сверхтяжелыми ракетами. Удар был нанесен в рамках 30-го этапа операции «Правдивое обещание-4».

#в стране и мире #сша #Израиль #Иран #ксир #арабо-израильский конфликт #война на ближнем востоке
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 