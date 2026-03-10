КСИР заявил о выходе «на новый уровень» в ударах по силам США и Израиля

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что выводит «на новый уровень» удары по целям США и Израиля. Об этом сообщает RT со ссылкой на иранские СМИ.

«Целенаправленные запуски мощных стратегических ракет вывели поле битвы с американскими и сионистскими агрессорами на новый уровень», - говорится в заявлении.

Согласно имеющейся информации, под «выводом на новый уровень» подразумевается использование против сил противника ракет «Кадр», «Эмад», «Фаттах» и «Хейбар».

Ранее сообщалось, что Иран нанес удары по Израилю и базам США гиперзвуковыми и сверхтяжелыми ракетами. Удар был нанесен в рамках 30-го этапа операции «Правдивое обещание-4».