Тренер лыжницы Багиян рассказал о непростой задаче перед ней на Паралимпиаде

Основной задачей для лыжницы Анастасии Багиян, которая завоевала золото на Паралимпиаде в Италии, было справиться с эмоциями. Об этом поделился со «Звездой» тренер спортсменки Алексей Турбин.

«Главное было - справиться с эмоциями, потому что первая гонка и спринт, она такая нервная, контактная. То есть основная задача была - справиться с эмоциями только. Остальные полегче, длинные гонки будут уже», - рассказал Турбин.

Тренер спортсменки добавил, что после Олимпиады у Анастасии будут еще две гонки. Затем ожидаются этапы Кубка мира.

«На следующий год начнутся. В следующем году чемпионат мира. То есть дальше готовиться. Чуть-чуть выдохнет месяц весной - и подготовка с июня», - сказал Турбин.

Напомним, лыжница Анастасия Багиян принесла России второе золото на Паралимпиаде в Италии. Спортсменка преодолела дистанцию за 3 минуты 16,1 секунды, заняв первое место.