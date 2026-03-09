Израиль нанес авиаудар по «Русскому дому» в Бейруте

Израиль нанес авиаудар по «Русскому дому» в ливанском городе Набатия. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

По имеющейся информации, директор центра Ассад Дейя в результате атаки не пострадал - сейчас мужчина находится в безопасности. По словам Примакова, налет был абсолютно ничем не мотивирован, так как в «Русском доме» никогда не велось никакой военной деятельности.

«Израильская авиация нанесла удар по партнёрскому "Русскому дому" в ливанском городе Набатия. Директор культурного центра Асаад Дейя жив, в безопасности. Это наши добрые друзья, никакой военной деятельности в культурном центре не было. Удар не был ничем спровоцирован», - заявил государственный деятель.

По словам главы Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, официальное заявление Россотрудничества, касательного произошедшего, будет опубликовано позже. На данный момент в бейрутском отделении ведомства устанавливают связь с коллегами.

Ранее сообщалось, что при ударе по гостинице в центре Бейрута погибло три человека. Предполагается, что целью удара был один из номеров отеля.