Оператор БПЛА успешным ударом «Молнии» сорвал переброску боевиков ВСУ

Оператор БПЛА Андрей Сидоров ударом беспилотника «Молния-2» поразил цель в Днепропетровской области, сорвав переброску техники и личного состава ВСУ. Подробности работы расчетов беспилотников группировки войск «Центр» показал в своем сюжете корреспондент «Звезды» Павел Кольцов.

«Технику с личным составом завозят на позицию. Получили координаты, летим на цель. Залетаем в тыл врага, основная задача - это сорвать логистику. Работаем по найденным целям. Выбирая приоритетные», - рассказал Сидоров.

Перед отправкой на передовую дроны проходят подготовку у техников 90-й танковой дивизии. Беспилотники поступают прямо с производства: их перепрошивают, проверяют электронику, двигатели и системы управления, чтобы обеспечить устойчивую связь и дальность полета. По словам специалистов, на сборку одного аппарата уходит около восьми минут.

«Бывают прошитые и не прошитые, их прошиваем. Чтобы летали на дальние расстояния, не теряли связь», - пояснил техник Эльджан Такин.

Боеприпасы подбирают в зависимости от задачи: осколочно-фугасные - для поражения живой силы, кумулятивные - для уничтожения укрепленных позиций и зданий. «Молнии» доставляют к пусковым позициям небольшими партиями, чтобы снизить риск обнаружения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.