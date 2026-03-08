МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Spiegel: лагерь немецких военных в Иордании попал под ракетный обстрел

Как пишет издание, личный состав успел укрыться в убежищах.
Тимур Юсупов 10-03-2026 15:57
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Global Look Press

Немецкие СМИ сообщают, что Иран якобы нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Азрак в Иордании, на которой дислоцируются военнослужащие США и Германии. По словам издания Speigel, атака пришлась только по зданиям, в которых располагался контингент бундесвера.

Согласно имеющейся информации, обстрел производился в ночь на понедельник, 9 марта. Тегеран бил по противнику с помощью баллистических ракет. Несмотря на то что на базе располагается как контингент ВВС США, так и солдаты бундесвера, удар пришелся только по зданиям, использующимся военнослужащими из Германии.

Если верить немецким СМИ, в результате иранского обстрела никто из военных не пострадал - в ходе атаки они находились в укрытиях. Сообщается, что немецкая сторона инициировала расследование произошедшего.

Ранее появлялись сообщения о том, что Иран мог уничтожить ключевую радиолокационную систему американской ПВО THAAD на авиабазе Муваффак Салти в Иордании. Отмечается, что РЛС стоила порядка 300 миллионов долларов.

#в стране и мире #Иран #бундесвер #Обстрел #удар #Иордания #авиабаза США #вс германии
