МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп высоко оценил телефонный разговор с Путиным

Диалог был «очень хорошим», подчеркнул президент США.
Дима Иванов 10-03-2026 01:55
© Фото: Daniel Torok, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп назвал очень хорошим телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

«Да, у меня состоялся очень хороший разговор с президентом Путиным. Мы говорили о многом, с нашей стороны и с его стороны присутствовало много людей», - сказал Трамп на пресс-конференции во Флориде.

Разговор длился около часа и касался войны с Ираном, ситуации на Украине и других вопросов. Кремль описал беседу как откровенную, деловую и конструктивную. Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что Трамп инициировал звонок, а Путин поделился предложениями по быстрому урегулированию конфликта вокруг Ирана.

«Акцент сделали на ситуации вокруг конфликта с Ираном. И на ведущихся при участии представителей США трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию», - заявил Юрий Ушаков.

Это первый прямой разговор лидеров России и США в 2026 году.

#в стране и мире #Украина #Дональд Трамп #Иран #Владимир Путин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 