Трамп высоко оценил телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп назвал очень хорошим телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

«Да, у меня состоялся очень хороший разговор с президентом Путиным. Мы говорили о многом, с нашей стороны и с его стороны присутствовало много людей», - сказал Трамп на пресс-конференции во Флориде.

Разговор длился около часа и касался войны с Ираном, ситуации на Украине и других вопросов. Кремль описал беседу как откровенную, деловую и конструктивную. Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что Трамп инициировал звонок, а Путин поделился предложениями по быстрому урегулированию конфликта вокруг Ирана.

«Акцент сделали на ситуации вокруг конфликта с Ираном. И на ведущихся при участии представителей США трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию», - заявил Юрий Ушаков.

Это первый прямой разговор лидеров России и США в 2026 году.