Председатель комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий в беседе со «Звездой» заявил, что удар по начальной школе в Иране - это военное преступление, которое требует не только расследования, но и привлечения к ответственности виновных. Тем не менее политик подчеркнул, что, несмотря на всю однозначность произошедшего, справедливости от международных организаций, находящихся под влиянием коллективного Запада, ждать не приходится.

«Для них смерти невинных детей - сопутствующий ущерб на пути достижения цели по смене режима в Тегеране. Предельно цинично до оторопи. И это не первый случай - если вы помните, бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт уже оправдывала убийство более 500 детей во время военной кампании в Ираке. Европейские столицы выступают с таких же позиций - это все единая линия», - с негодованием отметил депутат.

Тем не менее Слуцкий выразил надежду, что мир все же дождется торжества справедливости и соответствующие расследования будут проведены. По его словам, виновные в смерти иранских детей должны понести суровое наказание.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов пояснил, что вероятными причинами ракетного удара по школе для девочек в Иране являются халатность американских генералов и старые карты. Специалист отметил, что несколько зданий были иранской базой примерно до начала 2000-х годов. Затем постройки разделили забором, а одну из них переделали под школу.