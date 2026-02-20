Хирургия будущего: врачи госпиталя Бурденко провели операцию при помощи АР-очков

На помощь к военным хирургам пришла дополненная реальность. Осколок прошел сквозь глазницу бойца и застрял в костях черепа, если бы не компьютерные технологии, то врачам главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко пришлось бы работать практическую вслепую. Сокращает «Эйртак», так называется метод, и время операции: вместо трех часов, всего 30 минут.

Сначала хирург, используя АР-очки, переносит виртуальную разметку на реального пациента. Перед собой он видит трехмерную модель черепа: красным выделены все сосуды, зеленым - инородное тело, а синим - траектория вмешательства.

Трехмерная модель черепа создана на основе компьютерной томографии. Все жизненно важные структуры на цифровом изображении подетально и синхронизируются с анатомическим полем в реальном времени. Погрешности фактически нет.

«Чем больше времени мы потратим до операции, тем быстрее точнее и проще для пациента мы ее проведем. При точной разметке погрешность устраняется», - рассказал старший ординатор нейрохирургического отделения ГВКГ им. Н.Н. Бурденко Заирбек Алиев.

В АР-очках хирург видит не только поверхность тканей, но и «скрытую» анатомию - положение осколка и границы безопасного доступа. Каждый миллиметр продвижения инструмента контролируется в режиме «здесь и сейчас». К слову, сложнейшая операция выполняется малоинвазивным способом.

На операционном столе пациент - боец СВО, про которых говорят «родился в рубашке». У него осколочное ранение, которое едва не стало летальным. Металлический фрагмент прошел через орбиту глаза, повредил основание передней части черепа, отрекошетил о другую его стенку и оказался в противоположной части головного мозга. Повезло, потому что траектория движения была в так называемой «немой» зоне, в считанных миллиметрах от жизненно важных структур.

«На данный момент его состояние стабильное, однако у него имеется пневмоцефалия и скрытая лекварея. В связи с этим существует риск инфекционных осложнений и возможной дислокации структур мозга», - рассказал врач-нейрохируг нейро-хирургического отделения ГВКГ им. Н.Н. Бурденко Александр Дородов.

Иными словами, внутри черепной коробки скапливается воздух, а жидкость, окружающая головной мозг, вытекает наружу. Состояние опасное для жизни. Хирургическое вмешательство проводят в два этапа. Сначала извлекают сам осколок. Использование АР-очков значительно сокращает время операции.

После ювелирного извлечения осколка начинается второй этап. Пластическая операция - восстановление основания черепа методикой, разработанной в госпитале Бурденко.

Для устранения дефекта используется собственная ткань пациента с сохраненным кровоснабжением. Лоскут формируют, аккуратно перемещают в область повреждения и фиксируют таким образом, чтобы восстановить анатомическую целостность основания черепа. Процесс требует предельной точности.

По прогнозам врачей, пациент быстро встанет на ноги. Особых методов реабилитации после этой операции не требуется, методика уже отработана. В декабре аналогичное вмешательство успешно выполнили для пациента в тяжелом состоянии из новых регионов. Такие ранения не редкость, и сегодня хирурги госпиталя Бурденко успешно оказывают помощь даже самым «тяжелым» пациентам.