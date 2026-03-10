Сийярто рассказал о панике на Украине из-за ареста миллионов евро

На Украине началась заметная паника после конфискации десятков миллионов долларов и евро у сотрудников Ощадбанка в Венгрии. Об этом рассказал журналистам глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Среди украинцев разразилась заметная паника после того, как они серьезно попались на перемещении сотен миллионов евро и долларов через Венгрию», - приводит его слова агентство MTI.

Он добавил, что в Киеве уже вызвали посла Венгрии в МИД в связи с инцидентом. Сам факт перевозимых через территорию страны крупных сумм Сийярто назвал потенциальной угрозой национальной безопасности Венгрии.

По его словам, местные правоохранительные органы возбудили по данному факту уголовное дело. По одной из версий следствия, деньги предназначались для вмешательства в грядущие выборы в парламент Венгрии.

На территории страны были задержаны инкассаторские машины, которые перевозили 40 млн долларов и 35 млн евро наличными, также золотые слитки массой 9 кг. Семеро задержанных сотрудников Ощадбанка были отпущены, а имущество конфисковано. Киев потребовал вернуть его, поскольку не видит законных оснований для изъятия.