МО РФ сообщило об уничтожении украинского самолета Су-27

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского самолета. Это сделали Воздушно-космические силы Российской Федерации.
Самолет воздушных сил Украины был сбит в воздухе, уточнило российское оборонное ведомство. Это произошло в зоне специальной военной операции за истекшие сутки.
Всего же за все время проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили 671 самолет и 284 вертолета, отметили в МО РФ.
Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы российского истребителя Су-35С. Его экипаж прикрыл вертолеты армейской авиации, наносящие удары по боевикам на земле.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
