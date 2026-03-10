МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МО РФ сообщило об уничтожении украинского самолета Су-27

Вражеский истребитель сбили в воздухе ВКС России.
10-03-2026 12:08
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского самолета. Это сделали Воздушно-космические силы Российской Федерации. 

Самолет воздушных сил Украины был сбит в воздухе, уточнило российское оборонное ведомство. Это произошло в зоне специальной военной операции за истекшие сутки. 

Всего же за все время проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили 671 самолет и 284 вертолета, отметили в МО РФ. 

Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы российского истребителя Су-35С. Его экипаж прикрыл вертолеты армейской авиации, наносящие удары по боевикам на земле.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #Су-27 #истребитель #зона СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 