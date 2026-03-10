МО РФ сообщило об уничтожении украинского самолета Су-27

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского самолета. Это сделали Воздушно-космические силы Российской Федерации.

Самолет воздушных сил Украины был сбит в воздухе, уточнило российское оборонное ведомство. Это произошло в зоне специальной военной операции за истекшие сутки.

Всего же за все время проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили 671 самолет и 284 вертолета, отметили в МО РФ.

Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы российского истребителя Су-35С. Его экипаж прикрыл вертолеты армейской авиации, наносящие удары по боевикам на земле.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.