Красноармейск - город, за который шли ожесточенные бои, сегодня он живет в режиме реальной войны. Опасность поджидает на каждом шагу: неразминированные обочины, разбитая вражеская техника, постоянные вылазки диверсионных групп противника.

Украинские боевики не оставляют попыток вернуть город, используя даже мирное население в качестве прикрытия. Бойцы группировки войск «Центр» держат оборону, методично уничтожая врага.

Движение оживленное, но и сходить с дороги опасно, так как обочины не разминированы. К тому же заставлены трофейной техникой.

Раз в пару дней штурмовики 30-й мотстрелковой бригады группировки войск «Центр» патрулируют зону ответственности. Бойцы принимали участие в освобождении Красноармейска.

Штурмовики просачивались через частный сектор малыми группами в город на позиции противника. Они использовали для зачистки противотанковые мины.

Восемь килограммов тротила складывают здание до основания. Тот же метод в условиях высотной застройки сносит крышу вместе с расчетами вражеских дроноводов. Если с миной не подобраться, то наводили нашу авиацию и артиллерию.

Все северо-западные окрестности города видны как на ладони на командном пункте полка. Пусть малыми диверсионными группами, но украинские боевики не оставляют попыток вернуться в город. Возможные маршруты контролируются с воздуха.

Наши ударные дроны в режиме ожидания. Подлетное время до цели считанные минуты. Они догоняют буквально каждого. Говорят, что противника ловят на халатности, наглости, и на глупости тоже бывало.

Люстра в небе - это баба яга через прицел ночного видения. Она замечена бойцами пункта воздушного наблюдения и сбивается со второго выстрела. На борту вражеского гексакоптера три минометных мины.

В Красноармейске выстраивается эшелонированная система противовоздушной обороны. Одновременно оператор может перехватить видеосигнал четырех вражеских беспилотников. Иногда удается отследить и расчет дроноводов противника.

В Красноармейске пункты управления и противодействия БПЛА, командные пункты подразделений группировки войск «Центр» работают в круглосуточном режиме. Передовые пункты управления имеют оптоволоконную связь, а на переднем крае установлены специальные антенны.

Сейчас подразделения группировки войск «Центр» берут под контроль примыкающее к Красноармейску село Гришино. Его освобождение позволит развивать наступление на Доброполье - важнейший логистический центр для снабжения украинских формирований в Славянско - Краматорской агломерации, а также последний ключевой узел обороны ВСУ на Донбассе. Контроль над Красноармейском позволил создать плацдарм для освобождения всей территории Донецкой Народной республики.

Ранее мирная жительница Красноармейска Светлана Станиславовна рассказала, как лишилась дома из-за украинских боевиков. Она уточнила, что когда военные ВСУ уезжают, они разворовывают все. Выносят двери, все ценное, а затем поджигают.