ЗРК Patriot сил НАТО разместили в восточной провинции Турции

Анкара приняла меры по защите воздушного пространства.
Глеб Владовский 10-03-2026 10:59
© Фото: Michael Fischer, dpa, Globallookpress

Силы НАТО разместили ЗРК Patriot в восточных регионах Турции. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

«В свете последних событий в нашем регионе принимаются необходимые меры... Система Patriot сейчас размещена в Малатье (провинция Турции. - Прим. ред.), идет ее подготовка для оперативного функционирования», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Отмечается, что Анкара будет продолжать консультироваться с альянсом по вопросам обеспечения безопасности границ и воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что Иран «выразил благодарность» командованию США за признание об использовании систем РСЗО HIMARS с территорий ближневосточных стран.

#в стране и мире #НАТО #Турция #Иран #зрк patriot
