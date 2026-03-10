ЗРК Patriot сил НАТО разместили в восточной провинции Турции

Силы НАТО разместили ЗРК Patriot в восточных регионах Турции. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны республики.
«В свете последних событий в нашем регионе принимаются необходимые меры... Система Patriot сейчас размещена в Малатье (провинция Турции. - Прим. ред.), идет ее подготовка для оперативного функционирования», - говорится в заявлении оборонного ведомства.
Отмечается, что Анкара будет продолжать консультироваться с альянсом по вопросам обеспечения безопасности границ и воздушного пространства.
Ранее сообщалось, что Иран «выразил благодарность» командованию США за признание об использовании систем РСЗО HIMARS с территорий ближневосточных стран.
