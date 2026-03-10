Три воспитанника детской спортшколы ранены при ударе ВСУ по Запорожской области

Беспилотники ВСУ атаковали АЗС в Запорожской области, на которой в этот момент находился автобус детской спортивной школы с подростками . Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в Токмакском муниципальном округе. Дети возвращались с соревнований.

«Ранения получили ученики школы - парни 2011, 2012, 2013 года рождения, а также их тренер - мужчина 1974 года рождения», - написал глава региона.

Балицкий добавил, что пострадавшие уже госпитализированы, и им оказана медицинская помощь. Губернатор области назвал действия украинских боевиков актом терроризма.

Ранее сообщалось об атаке дронов ВСУ на Васильевку в Запорожской области, в результате которой один человек погиб и восемь пострадали.