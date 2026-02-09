В ГД РФ рассказали об изменениях правил оплаты воды без счетчиков

Первый заместитель председателя комитета ГД РФ по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал, как изменятся правила оплаты воды без приборов учета.

«В декабре прошлого года правительство вдвое повысило коэффициент для тех, кто не хочет устанавливать приборы учета потребления холодной воды», - цитирует РИА Новости депутата.

Он пояснил, что нововведения частично направлены против квартир,

где прописаны один или два человека, но по факту там проживает намного больше квартирантов, количество которых может превышать 10 человек. При этом расход воды получается очень большой, а плата даже с повышающим коэффициентом оказывается вдвое ниже, чем по прибору.

Парламентарий отметил, что повышенный коэффициент не будет затрагивать ГВС и электроэнергию, а будет рассчитывать только потребление холодной воды. Он добавил, что раньше размер платы за ХВС при отсутствии счетчиков определялся повышающим коэффициентом 1,5.

«Теперь по решению правительства норматив будет умножаться на три», - уточнил Кошелев.

Он также подчеркнул, что новые правила не будут затрагивать квартиры, где невозможно установить измерительный прибор.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала, что в 2026 году плата за воду для граждан, которые не установили исправные счетчики, увеличится в три раза. Депутат отметила, что прежний коэффициент 1,5 оказался недостаточно эффективен.