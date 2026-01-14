В Госдуме рассказали, для кого утроятся платежи за воду в 2026 году

С 2026 года плата за воду для граждан, не установивших исправные счетчики при наличии технической возможности, увеличится в три раза. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в разговоре с aif.ru.

Она напомнила, что обязанность по установке счетчиков была закреплена законом «Об энергосбережении» и граждане должны были это сделать еще к 1 января 2012 года, однако до сих пор не все жилые помещения ими оборудованы.

«Это приводит к тому, что люди платят по нормативам, которые в регионах очень разные. Иногда они значительно ниже реального потребления. И в связи с этим Водоканалы недополучают значительные суммы за воду», - сказала Разворотнева.

Депутат отметила, что до конца 2025 года применялся повышающий коэффициент 1,5, однако с 1 января он увеличен до 3. Прежняя мера оказалась недостаточно эффективной: даже с коэффициентом 1,5 платить по нормативу было выгоднее, особенно в домохозяйствах с поливами и банями, подчеркнула депутат.