Маск пообещал в течение десяти лет начать строительство городов на Луне и Марсе

Американский миллиардер Илон Маск пообещал в ближайшем будущем возвести города на Луне и Марсе. Как пишет издание aif.ru, глава аэрокосмической корпорации SpaceX планирует в первую очередь заселить естественный спутник Земли.

«Для тех, кто не знал: SpaceX уже сместила акцент на строительство саморазвивающегося города на Луне, чего мы можем достичь менее чем за десять лет», - заявил Маск на своей странице в соцсети Х.

По словам бизнесмена, ракеты к Луне можно запускать раз в десять дней, а продолжительность полета до нее составляет всего два дня, благодаря чему первых успехов получится добиться в весьма короткие сроки.

Марс же, объяснил Маск, доступен для полетов лишь в те периоды, когда красная планета приближается к Земле - в связи с этим, космические корабли смогут отправляться туда лишь с промежутком в 26 месяцев. Такими темпами строительство города на Марсе займет более 20 лет.

Ранее Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило отметку в $800 млрд. Это произошло после того, как его ракетно-космическая компания SpaceX приобрела его компанию xAI, занимающуюся искусственным интеллектом и социальными сетями.