Аппарат Crew Dragon доставил на Землю экипаж МКС с космонавтом из РФ

Космический челнок приводнился в акватории у побережья Калифорнии.
Глеб Владовский 15-01-2026 13:44
© Фото: Роскосмос © Видео: Роскосмос

Пилотируемый корабль Crew Dragon приземлился на Землю, доставив экипаж МКС с российским космонавтом Олегом Платоновым. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на Роскосмос.

Уточняется, что аппарат приводнился в районе побережья американского штата Калифорния. На Землю также вернулись астронавты NASA Майкл Финк, Зина Кардман, а также астронавт JAXA Кимия Юи.

Уточняется, что экипаж было решено досрочно вернуть на землю в связи с болезнью одного из членов.

Ранее сообщалось, что российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков принял командование Международной космической станцией. В рамках торжественной церемонии Финк вручил россиянину символический «ключ от станции».

