Не менее 30 человек погибли в результате ДТП в Нигерии

Не менее 30 человек погибли в результате ДТП с участием пассажирского грузовика в штате Кано на севере Нигерии. Об этом сообщает RT со ссылкой на издание Daily Post.

По имеющейся информации, причиной аварии стало неосторожное вождение - шофер мог потерять управление, что и привело к гибели людей. Отмечается, что в северо-восточном регионе страны ДТП происходят чаще обычного - дело в том, что район печально известен своими плохими дорожными условиями и слабым соблюдением водителями ПДД.

Губернатор Кано Абба Кабир Юсуф отдал указания местным экстренным службам оказать пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь. Сообщается, что выжившие в аварии уже доставлены в больницы.

Ранее смертельное ДТП произошло в Красноярском крае - там в результате столкновения грузовика с автомобилем «Газель» погибло четверо детей.