В Красноярском крае грузовик влетел в авто, четыре ребенка погибли

В Красноярском крае под Рыбинском случилась авария, столкнулись «Газель» и грузовик. Жертвами ДТП стали пять человек. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД по Красноярскому краю.

Авария случилась на 965-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Предварительно, водитель автомобиля буксировал модульный дом, который отцепился и выехал на полосу встречного движения.

После чего прицеп столкнулся с пассажирской «Газелью». Погибли пять человек, в том числе четверо детей. Еще четверо госпитализированы.

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ. Что означает нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб. Определяются причины и обстоятельства случившегося.