Mysl Polska: коррупция на Украине привела к блэкауту в стране

Без света остались магазины, общественные заведения. Кроме того, страдает сотовая связь.
Глеб Владовский 10-02-2026 00:05
© Фото: Sergei Chuzavkov, Keystone Press Agency, Globallookpress

Блэкаут на Украине стал следствием коррупции среди местных чиновников. Такой материал появился в польском издании Myśl Polska.

«Система, в конце концов, должна была дать сбой... Значительная часть средств, выделяемых на защиту и ремонт поврежденных объектов, попадала в кавернозные карманы коррумпированных чиновников из непосредственного окружения Владимира Зеленского», - говорится в материале.

Авторы публикации отмечают, что последствия отключений электроэнергии стали похожи на цепную реакцию. Без света остались магазины, общественные заведения. Кроме того, страдает сотовая связь.

Затем местные власти призывают эвакуироваться из городов. Однако многие люди боятся оставить свои квартиры и имущество «на произвол судьбы мародерам».

Ранее компания «Укрэнерго» сообщила, что аварийные отключения электроэнергии применяются в большинстве регионов Украины, энергетикам не удается стабилизировать ситуацию.

#в стране и мире #Украина #коррупция #блэкаут
